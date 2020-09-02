İngiltere’de konut fiyatları yükseldi

5 hours önce
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İngiltere’de konut fiyatları aylık bazda son 16 yılın en yüksek artışını kaydetti.

Konut finansman kuruluşu Nationwide tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de ağustos ayında konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 2 arttığı bildirildi.

Ülkede söz konusu ayda konut fiyatları yıllık bazda ise yüzde 3,7 yükseldi.

Son verilerle birlikte ülkede, ağustos ayında konut fiyatlarında 2004 yılının şubat ayından bu yanaki en yüksek artış kaydedilmiş oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Naitonwide Başekonomisti Robert Gardner, “İngiltere’de konut fiyatları mayıs ve haziran aylarındaki değer kayıplarını telafi etti. Şu anda konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İngiltere’de ağustos ayı itibariyle ortalama konut fiyatının 224 bin 123 sterline yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan konut sektörü uzmanları, koronavirüs salgının ekonomik etkilerinin istihdam piyasasında hissedilmeye başlanması ve işten çıkarmaların artmasıyla, konut fiyatlarının yeniden düşüşe geçebileceği görüşünde.

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