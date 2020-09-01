İngiliz hükümeti maaş ödemelerindeki desteğini azaltıyor

3 hours önce
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İngiltere’de karantina tedbirleri kapsamında çalışamayacak durumda olanlar için yapılan maaşların yüzde 80’inin ödenmesinde devletin desteği yüzde 70’e düşürülürken, maaşın yüzde 10’luk kısmı işveren tarafından karşılanacak.

İngiltere’de karantina tedbirleri kapsamında çalışamayacak durumda olanlar için yapılan maaşların yüzde 80’inin ödenmesinde devletin desteği yüzde 70’e düşürülürken, maaşın yüzde 10’luk kısmı işveren tarafından karşılanacak.

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, karantina tedbirleri kapsamında çalışamayanların maaşlarının eylül ayında yüzde 70’inin devlet, yüzde 10’unun ise işveren tarafından ödeneceği kaydedildi.

Söz konusu değişiklik ile eylül ayındaki maaş ödemelerinin üst limiti de 2 bin 500 sterlinden 2 bin 187,50 sterline indirilmiş oldu.

İngiliz hükümeti, ekim ayında ise ücretli izin ödemelerindeki devlet payını maaşların yüzde 60’ına çekerek üst limiti 1.875 sterline indirmeyi planlıyor. Söz konusu değişiklikle işverenlerin maaşların yüzde 20’sini ödemesi gerekecek.

İngiliz hükümetinin ücretli izin programı, ekim sonu itibarıyla bitecek. Halihazırda ücretli izin programından 9,4 milyon kişi yararlanıyor.

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