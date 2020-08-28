İngiliz tur operatöründen Türkiye dahil 4 ülkeye 100 bin ek koltuk

10 mins önce
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Yılın geri kalanında İspanya’nın Balear Adaları’na dönük tüm uçuşlarını ve tatil programını iptal eden Jet2 ve Jet2 Holidays, Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Kıbrıs’a ağırlık verecek.

Bu kapsamda Jet2 ve Jet2 Holidays, söz konusu 4 ülkeye 500 ek yeni uçuş planladı. Bu da 100 bin kişilik ek kapasite anlamına geliyor.

Bu yaz döneminin en popüler destinasyonlarından birinin Yunanistan olduğunu açıklayan Jet2, Leeds Bradford Havalimanı’ndan Girit ve Korfu ile Larnaka’ya (Güney Kıbrıs) ek kapasite oluşturdu.

Jet2 ve Jet2 Holidays CEOsu Steve Heapy, ”Türkiye, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs’a dönük talep, bize müşterilerimiz arasında yaz sezonu ilgisinin hala canlı olduğunu gösteriyor. İngilizlerin karamsarlıktan uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları tatil talebine yanıt vermek için yüzlerce ek uçuş planladık.” dedi.

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