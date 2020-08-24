Londra’daki Tower Bridge köprüsünün kolları bir süre havada asılı kaldı

6 hours önce
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Londra’nın simgelerinden biri olan Tower Bridge köprüsü bir saati aşkın bir süre havada asılı kalınca yüzlerce araç trafikte mahsur kaldı.

Thames Nehri’nden bir geminin geçmesi için açılan baskül köprünün kolları tekrar kapatılamadı.

Londra Polisi, mühendislerin köprüdeki sorunu gidermek üzere işe koyulduğunu açıkladı.

Bir süre sonra köprü yayalara yeniden açıldı, ancak araçların başka bir yol kullanmaları istendi.

Olayla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan bir mesajda “Yaklaşık bir saattir burada takıldım kaldım…” denilirken, bir başka kişi de “Evet, Tower Bridge kesinlikle takıldı! Bir taraf aşağı inerken diğeri inmedi!” diye yazdı.

2005’te de açılan köprü teknik bir sorun nedeniyle indirilemeyince, polis köprüyü 10 saat boyunca kapatmıştı.

1886’da inşasına başlanan baskül ve asma köprü 1894’te tamamlandı.

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