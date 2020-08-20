İngiltere’de toplu Covid-19 testleri yapılacak

27 mins önce
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında ülkedeki kısıtlamaların kaldırılmasının hızlanması için kitlesel korona virüs testleri yapılacağını açıkladı.

İngiltere’de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını kontrol altında tutmak ve kısıtlamaların hafifletilebilmesi için hükümetin kitlesel testler yapacağı duyuruldu. Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin korona virüs semptomları olmayanlar da dahil olmak üzere herkesin Covid-19 testi yaptıracağı “büyük bir proje” başlattığını bildirdi. Bakan Hancock, halkın Covid-19 için düzenli olarak test edilmesinin “norm” haline geleceği kitlesel testler sayesinde hükümetin sosyal özgürlükler üzerindeki bazı sınırlamalarını azaltacağını ifade etti. Kitlesel testlerin ne zaman yapılacağına dair bir tarih belirtmeyen Hancock, korona virüs test kapasitesinin 2020 yılı içerisinde artırılmaya devam edeceğini aktardı.

Hancock, “Bu yeni teknolojiler ile boğazınızın arkasına kadar bir pamuklu çubuk kontrolü yerine sadece tükürük kullanmanız gerekiyor, bu da herkesin kendi kendine uygulayabileceği anlamına geliyor” dedi. Bazı testler için laboratuvara ihtiyaç olmadığını belirten Hancock, bu nedenle testi gönderip geri almak zorunda kalınmadığı için daha hızlı sonuç alınacağının altını çizdi. Şu anda Porton Down’daki bilimsel laboratuvarlarda bu testlerden bazılarının denendiğini söyleyen Hancock, testlerin değerlendirmeyi geçmesi durumunda hemen uygulanacağını dile getirdi.

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