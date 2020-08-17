İngiltere’de “Siyahların hayatı önemlidir” gösterileriyle aşırı sağ daha da radikalleşti

ABD’de siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de düzenlenen “Siyahların hayatı önemlidir” (Black lives matter) gösterileriyle, İngiliz aşırı sağının daha da radikalleştiği belirtildi.

Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere’de ırkçılık karşıtı kampanyalar yürüten Nefret Etme Umut Et (Hope Not Hate) hareketinin yayımladığı raporda, aşırı sağ Yurtsever Alternatif (Patriotic Alternative) grubuna İngilizlerin desteğinin arttığı ve bunun “daha açık ırkçı politikaya geçişe” işaret ettiği değerlendirmesi yer aldı.

Raporun yazarı Simon Murdoch, beyaz olmayanların İngiltere’den sınır dışı edilmeleri çağrısı yapan yeni Yurtsever Alternatif grubuna, Neo-Nazi ve bazı ılımlı hareketlerde faaliyet yürütenlerin destek verdiğine dikkati çekerek, grubun büyük bir tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Grubun İngiliz aşırı sağını, genç aktivistlerle birleştirme çabası içerisinde olduğu değerlendirmesinde bulunan Murdoch’a göre, “Batı medeniyeti beyaz medeniyettir” ve “Göçü durdur, ülkesine geri dönüşü başlat” gibi sloganlarla sosyal medyada ırkçı etiketleri dünyaya yaymaya çalışan İngiltere merkezli Hundred Handers grubuyla yeni Yurtsever Alternatif grubu arasında bağlantı bulunuyor.

Murdoch, İngiltere’de aşırı sağcı aktivistlerin ideolojik olarak çok daha aşırı hale geldiğine işaret ederek, “ABD’de siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de düzenlenen ‘Siyahların hayatı önemlidir’ gösterileri ve düzensiz göçmen sayılarındaki artış aşırı sağcıların tutumlarını etkiledi.” ifadesini kullandı.

Rapor, aşırı sağcı grupların üyeleri arasındaki çevrim içi sohbetlerde aşırı ırkçılık, Holokost’un inkarı ve faşizme saygı dolu sözlerin sıkça kullanıldığını da ortaya koydu.