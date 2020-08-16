Donald Trump’ın kardeşi 71 yaşında hayatını kaybetti

11 hours önce
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ABD Başkanı Donald Trump’ın erkek kardeşi Robert Trump, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.

Trump, yayımladığı açıklamada, erkek kardeşini “en iyi arkadaşım” olarak tanımladı.

Trump, “Harika erkek kardeşim Robert’ın bu gece huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşmak istiyorum” dedi.

Robert Trump’ın vefat nedeni ya da hastalığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD basınında çıkan haberlerde Robert Trump’ın ağır bir hastalık geçirdiği öne sürüldü.

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