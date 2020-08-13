İngiltere bugünden itibaren B kategorisinde

59 mins önce
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KKTC Sağlık Bakanlığı, İngiltere’nin 13 Ağustos tarihinden itibaren B kategorisine alındığını açıkladı. Böylelikle, İngiltere’den gelen kişiler, hükümetin belirleyeceği karantina otellerine girmeden, 7 gün süre ile ev karantinasında kalacak.

Yapılan açıklama şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) İngiltere’den adaya gelecek kişilerin uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.

Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.”

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