18 yaş altı ücretsiz ulaşım Kasım ayında kalkıyor

İngiltere hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Londra’da 18 yaş altı gençlere ücretsiz ulaşımı askıya almak için girişimde bulunuyor.

Yapılan açıklamaya görei Ekım ayının yarım dönem tatilinin ardından 18 yaş altı ücretsiz ulaşım kalkacak.

Bu karar, 2 Kasım 2020’den itibaren 11 ile 17 yaş arası olan çocuklar için geçerli olarak. İlkokul çocuklarının çoğu ücretsiz seyahat etmeye devam edecek.

Hükümet tarafından alınan bu karar daha fazla ortaokula giden çocukları etkileyecektir.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından TfL’e gönderilen mektupta şu ifadeler kullanıldı:

“11 ve 17 yaşları arasında olan gençler için geçici bir süreliğine ücretsiz ulaşımı askıya alınması yönünde karar alındı. Bu karar Ekim’deki yarım dönemin tatilin hemen sonra uygulanmasını istiyoruz.”

2005 yılından itibaren, İngiltere’de yaşayan 18 yaşın altı gençler ‘Zip Oyster’ uygulaması ile otobüsleri ücretsiz ve trenleri de yüzde 50 indirimli şekilde kullanıyor. Ancak, hükümetin almış olduğu bu karar çevresinde, Kasım ayından itibaren genç öğrenciler ücretsiz seyahat edemeyecek. Bu karar, böylesi zor dönem koronavirüs salgının getirdiği ekonomik kriz ve yoksulluk ile mücadele eden aileler ve öğrencileri etkilenecek.