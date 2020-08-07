İngiltere, Belçika’yı “14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden” çıkardı

10 hours önce
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Belçika’dan gelecek yolculara 14 gün karantina şartının getirileceğini bildirdi.

Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika, Andora ve Bahamalar’ın güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan “14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden” cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

Shapps, paylaşımında Malezya ve Brunei Sultanlığı’nın “14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesine” dahil edildiğini aktararak, bu ülkelerden gelecek yolculara karantina uygulanmayacağını duyurdu.

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