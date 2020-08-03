İngiltere’de 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir

2 days önce
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Dünya genelinde normalleşme çalışmaları henüz yeni başlamışken, koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselmeye başlaması İngiltere’yi endişelendirdi. The Times, Başbakan Boris Johnson’ın 50 yaş üstüne karantina getirecek bir hazırlık içinde olduğunu ileri sürdü.

İngiliz hükümetine yakın kaynaklardan elde edildiği öne sürülen haberde, ikinci bir koronavirüs dalgasının ülkeyi vurması ihtimaline karşı, Johnson yetkililerden 50 yaş ile 70 yaş arası kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanacağı bir senaryo üzerinde çalışması talimatını verdiği iddia edildi.

KATI KISITLAMA SENARYOSUNUN OLASI EKONOMİK SONUÇLARI 

Hükümetin üzerinde çalıştığı iddia edilen plan dahilinde, koronavirüsün başkent Londra’da ve çevresinde hızla yükselmesi durumunda katı seyahat kısıtlamalarının da önü açılacak.

 

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