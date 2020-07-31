İngiltere’de tecavüz davalarının sayısı düşüyor

\r\nKraliyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 (CPS) verilerine g\u00f6re, \u0130ngiltere ve Galler'de adli makamlara bildirildi\u011fi halde mahkemeye ta\u015f\u0131nmayan tecav\u00fcz vakalar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e art\u0131yor.\r\nSon 5 y\u0131lda polise bildirilen ve kay\u0131tlara "tecav\u00fcz vakas\u0131" olarak ge\u00e7en olaylar\u0131n say\u0131s\u0131 h\u0131zla artarak 59 bin 747'ye y\u00fckseldi. Ancak ayn\u0131 s\u00fcrede bu vakalar\u0131n aras\u0131ndan mahkemeye ta\u015f\u0131nanlar\u0131n oran\u0131, yar\u0131dan fazla d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n2020'nin ba\u015f\u0131ndan Mart ay\u0131 sonuna kadar mahkemeye ta\u015f\u0131nan tecav\u00fcz vakalar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 2 bin 102'ye geriledi. Ge\u00e7en y\u0131l bu say\u0131 3 bin 43't\u00fc.\r\n\r\nRape Crisis (Tecav\u00fcz Krizi) isimli g\u00f6n\u00fcll\u00fc kurulu\u015ftan Katie Russell, "Bu, tecav\u00fcz ya da her t\u00fcrl\u00fc cinsel \u015fiddetin ma\u011fdurlar\u0131 i\u00e7in y\u0131k\u0131c\u0131 bir durum. Bu rakamlar\u0131n ne kadar i\u00e7 karart\u0131c\u0131 oldu\u011fu konusunda tart\u0131\u015fmaya yer yok." a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de bir vakan\u0131n polise bildirilmesinden sonra mahkemeye ta\u015f\u0131nmas\u0131na kadar ge\u00e7en s\u00fcrede a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken baz\u0131 zorluklar var.\r\n\r\nBu s\u00fcrecin her bir a\u015famas\u0131nda daha fazla vakan\u0131n kay\u0131tlardan \u00e7\u0131kar\u0131larak d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nBunun sonucunda da mahkemelere ta\u015f\u0131nan tecav\u00fcz vakalar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131, ilk a\u015famada polise bildirilen tecav\u00fcz vakalar\u0131n\u0131n \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131 olu\u015fturuyor. Bunlar\u0131n da sadece bir k\u0131sm\u0131 mahkumiyetle sonu\u00e7lan\u0131yor, yani baz\u0131lar\u0131nda herhangi bir san\u0131k tecav\u00fczle su\u00e7lanm\u0131yor ve ceza alm\u0131yor.\r\n\r\nAncak durum eskiden b\u00f6yle de\u011fildi. BBC Reality Check ekibi, de\u011fi\u015fen oranlar\u0131n sebebini ara\u015ft\u0131rd\u0131.\r\nKan\u0131t toplama\r\n\u0130hbar\u0131n ard\u0131ndan polis, vakay\u0131 CPS'e bildirmek i\u00e7in yeterli kan\u0131t toplamak zorunda. CPS, Birle\u015fik Krall\u0131k'\u0131n \u0130ngiltere ve Galler b\u00f6lgelerinde adli vakalar\u0131n mahkemeye g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesinden ve mahkeme s\u00fcrecinden sorumlu birim.\r\n\r\nSon d\u00f6nemde polisin inceledi\u011fi ve kan\u0131t olarak say\u0131labilecek verilerde fark yaratacak \u015fekilde art\u0131\u015f var \u00e7\u00fcnk\u00fc hem ma\u011fdurlar\u0131n hem su\u00e7lular\u0131n cep telefonlar\u0131ndaki kay\u0131tlar ve sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131 artt\u0131. Bu da vakalar\u0131 hem polis, hem savc\u0131l\u0131k hem de ma\u011fdurlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan daha da zorla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\nTecav\u00fcz ma\u011fdurlar\u0131n\u0131 temsil eden Dame Vera Baird, y\u0131ll\u0131k haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 raporda mahkemeye ta\u015f\u0131nan vakalar\u0131n \u00e7ok d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bu sebeple tecav\u00fcz su\u00e7unun neredeyse yasad\u0131\u015f\u0131 olmaktan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor:\r\n\r\n"Baz\u0131 ma\u011fdurlar \u015fikayetlerini geri \u00e7ekiyor \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00f6zel hayatlar\u0131na haks\u0131z ve kabul edilemez \u015fekilde m\u00fcdahale ediliyor. Bununla ba\u015fa \u00e7\u0131kmak \u00e7ok zor oluyor.\r\n\r\n"Bunun da as\u0131l sebebi, \u00e7o\u011fu cep telefonunu polise teslim etmek zorunda kalmas\u0131. Polis, cep telefonlar\u0131ndaki verileri kendi sistemlerine indirerek vakayla ilgili bir kan\u0131t olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 inceliyor."\r\n\r\nBu ay\u0131n ba\u015f\u0131nda CPS ve polis, ma\u011fdur oldu\u011funu bildiren ki\u015filere imzalat\u0131lan dijital izin formu uygulamas\u0131n\u0131 da terk etti. Bu formla birlikte polis, cep telefonlar\u0131ndaki t\u00fcm verilere ula\u015fabiliyordu.\r\n\r\nUygulaman\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131na, Kad\u0131nlar i\u00e7in Adalet Merkezi'nin g\u00fcndeme getirdi\u011fi bir mahkeme sonras\u0131nda karar verildi.\r\n\r\nEyl\u00fcl 2019'da, polise bildirilen tecav\u00fcz vakalar\u0131ndan y\u00fczde 4'\u00fc CPS'e bildirildi. Bunlar\u0131n da 4'te 3'\u00fc mahkemeye ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\nMahkemeye gidi\u015f\r\nPolisin vakay\u0131 CPS'e iletmeye karar vermesi halinde CPS, yeterli kan\u0131t olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 inceliyor. Kan\u0131tlar\u0131 yeterli g\u00f6r\u00fcrse, \u015f\u00fcpheliyi tecav\u00fcz su\u00e7lamas\u0131yla san\u0131k koltu\u011funa oturtmaya karar veriyor ve dava a\u00e7\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nCPS de son y\u0131llarda gittik\u00e7e daha az vakay\u0131 mahkemeye ta\u015f\u0131maya ba\u015flad\u0131. Bunun \u00f6ncelikli sebebi, polisin daha az vakay\u0131 CPS'e bildirmesi. Bunun sebebinin de, gittik\u00e7e daha az say\u0131da vakan\u0131n mahkumiyetle sonu\u00e7lanmas\u0131na verilen tepki oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nMa\u011fdurlar\u0131n temsilcisinin raporuna g\u00f6re, "Baz\u0131 polis memurlar\u0131n\u0131n s\u00f6yledi\u011fine g\u00f6re art\u0131k daha az vakay\u0131 CPS'e iletiyorlar \u00e7\u00fcnk\u00fc CPS 2017'den sonra \u00e7ok daha az vakay\u0131 mahkemeye ta\u015f\u0131maya ba\u015flad\u0131."\r\n\r\nKas\u0131m ay\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan baz\u0131 verilere g\u00f6re 2016'ya kadar CPS'in bir "tecav\u00fcz davas\u0131 hedefi" vard\u0131. Buna g\u00f6re CPS'e ta\u015f\u0131nan vakalar\u0131n en az y\u00fczde 60'\u0131 mahkumiyetle sonu\u00e7lanmal\u0131yd\u0131. Bu sebeple savc\u0131lar\u0131n daha "basit g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc" davalar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyordu.\r\n\r\nSavc\u0131lar\u0131n direkt\u00f6r\u00fc Max Hill, "Ma\u011fdurlar\u0131n g\u00fcvende hissederek ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 te\u015fvik etmek i\u00e7in daha fazla \u015fey yapmal\u0131y\u0131z, bu \u00e7ok a\u00e7\u0131k. Adalet sisteminde de ma\u011fdurlar\u0131 daha fazla desteklemeliyiz. B\u00f6ylece bildirilen tecav\u00fcz vakalar\u0131 ve mahkemeye ta\u015f\u0131nan vakalar aras\u0131ndaki u\u00e7urum da kapan\u0131r." yorumunda bulunuyor.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmet de tecav\u00fcz vakalar\u0131n\u0131n \u0130ngiltere ve Galler'de mahkemeye ta\u015f\u0131nma oranlar\u0131n\u0131n neden bu kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc inceleyen bir soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131. Birle\u015fik Krall\u0131k'\u0131n di\u011fer iki b\u00f6lgesinde ise durum farkl\u0131.\r\n\r\n\u0130sko\u00e7ya'da tecav\u00fcz su\u00e7u i\u015fleyen ya da tecav\u00fcz etme giri\u015fiminde bulunan ki\u015filere a\u00e7\u0131lan davalarda 2018'den 2019'a y\u00fczde 43 art\u0131\u015f var.\r\n\r\nKuzey \u0130rlanda'da tecav\u00fcz davalar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131, 2018'den 2019'a 4'te bir oran\u0131nda d\u00fc\u015ft\u00fc. Ancak mahkumiyetle sonu\u00e7lanan dava say\u0131s\u0131 neredeyse ayn\u0131.