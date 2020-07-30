İngiltere’de ‘Dışarda Ye’ kampanyası 3 Ağustos’ta başlıyor

2 days önce
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İngiltere hükümeti restoranlara yardım için “Dışarda ye, Yardım et” isminde bir girişim başlatıyor.

Plan kapsamında hükümet restoranların müşterilerine yaptığı yüzde 50 indirimi İngiltere restoranlara yardım için “Dışarda ye, Yardım et” ismindeki kampanya 3 Ağustos’ta başlıyor.

Bu projeye kaydolan işletmeler müşterilerine yüzde 50 indirim yaparak restoranda yemek yemeleri için teşvik edecek. İşletmeler daha sonra bu parayı hükümetten geri alabilecek.

10 POUND İNDİRİM

Müşteri başına 10 pound indirim ile sınırlandırılan plan, 3 – 31 Ağustos tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri tüm gün geçerli olacak.

Alkollü içecekler ve hizmet bedeli plana dahil edilmedi. Müşterilerin indirimden bu süreç boyunca istedikleri kadar yararlanabilecekleri belirtildi.

SADECE PAKET SERVİS YAPANLAR HARİÇ

Sadece paket ve ikram servisi yapan işletmelerle otellerin ve mobil gıda satışı yapan araçların bu hizmetten yararlanamayacağı belirtildi.

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