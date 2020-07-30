İngiltere’de ‘Dışarda Ye’ kampanyası 3 Ağustos’ta başlıyor

\r\n\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmeti restoranlara yard\u0131m i\u00e7in "D\u0131\u015farda ye, Yard\u0131m et" isminde bir giri\u015fim ba\u015flat\u0131yor.\r\n\r\nPlan kapsam\u0131nda h\u00fck\u00fcmet restoranlar\u0131n m\u00fc\u015fterilerine yapt\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 50 indirimi \u0130ngiltere restoranlara yard\u0131m i\u00e7in "D\u0131\u015farda ye, Yard\u0131m et" ismindeki kampanya 3 A\u011fustos\u2019ta ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\nBu projeye kaydolan i\u015fletmeler m\u00fc\u015fterilerine y\u00fczde 50 indirim yaparak restoranda yemek yemeleri i\u00e7in te\u015fvik edecek. \u0130\u015fletmeler daha sonra bu paray\u0131 h\u00fck\u00fcmetten geri alabilecek.\r\n\r\n10 POUND \u0130ND\u0130R\u0130M\r\n\r\nM\u00fc\u015fteri ba\u015f\u0131na 10 pound indirim ile s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lan plan, 3 - 31 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda Pazartesi, Sal\u0131 ve \u00c7ar\u015famba g\u00fcnleri t\u00fcm g\u00fcn ge\u00e7erli olacak.\r\n\r\nAlkoll\u00fc i\u00e7ecekler ve hizmet bedeli plana dahil edilmedi. M\u00fc\u015fterilerin indirimden bu s\u00fcre\u00e7 boyunca istedikleri kadar yararlanabilecekleri belirtildi.\r\n\r\nSADECE PAKET SERV\u0130S YAPANLAR HAR\u0130\u00c7\r\n\r\nSadece paket ve ikram servisi yapan i\u015fletmelerle otellerin ve mobil g\u0131da sat\u0131\u015f\u0131 yapan ara\u00e7lar\u0131n bu hizmetten yararlanamayaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n