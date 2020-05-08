İngiltere’de 100 yaşındaki Dabirul oruçlu haliyle ‘koronavirüs’ bağışı topluyor

3 days önce
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İngiltere’de sağlık çalışanları için bağış toplayan Yüzbaşı Tom Moore’dan ilham alan 100 yaşındaki Dabirul Islam Choudhury adlı Müslüman adam oruçlu haliyle koronavirüs hastaları için 70 bin sterlinden fazla bağış topladı.

İngiltere’de korovirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve dar gelirlilere destek olmak için 100. yaş günü anısına kampanya başlatan ve evinin arka bahçesindeki 25 m’lik mesafede 100 tur atan savaş gazisi Tom Moore’un ardından benzer bir kampanya da 100 yaşındaki Dabirul Islam Choudhury’dan geldi. İngiltere’de yaşayan Dabirul Islam Choudhury adlı Müslüman adam Ramazan ayı nedeniyle tutulan oruçlu haliyle evinin bahçesinde tur atarak hem İngiltere’de hem de Bangladeş’te koronavirüsten etkilenenler için bağış topluyor.

RAMAZAN BOYUNCA BAĞIŞ TOPLAYACAK

O zamandan beri Choudhury’nin ‘JustGiving’ sayfası İngiliz-Bangladeşli televizyon yayıncısı Channel S. tarafından yönetilen Razaman Aile Yardımları (Ramadan Family Commitment -RFC) koronavirüs krizi girişimi için 70 bin sterlinden fazla bağış topladı.

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