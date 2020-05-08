İngiliz manken yardıma muhtaçlar için yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı

Kariyeri boyunca dünyaca ünlü firmalar için podyumda yürüyen İngiliz model Harriet Rose, corona virüs nedeniyle yardıma muhtaçlar için yaşlı bakım evinde çalışmaya başladı.

Kent’teki bir bakımevinde çalışmaya başlayan Rose, Londra’daki bir modellik ajansı ile çalışıyor ve dünyaca ünlü markalar için podyuma çıkıyordu.

Instagram hesabından üniforma ile fotoğraf paylaşıp haberi duyuran Rose corona virüsün bir ay önce, pik yaptığı sırada bakımevi sakinlerinin güvenliğini sağlamak için bakımevine taşındığını belirtti.

Yeni işi için “Zor olduğunu söylemek yetersiz kalır. Ancak bu süre zarfında herhangi bir corona virüs vakasına rastlamadığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim” dedi.

Harriett Rose, uzun saatler boyunca çalıştıklarını, yeteri kadar uyuyamadıklarını söyleyerek “Ama pes etmiyoruz, biz buna değeriz” ifadelerini kullandı.

Genç model corona virüsten korunmak için herkesin evde kalması ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.