Johnson: Kısıtlamaları maksimum ihtiyatla esneteceğiz

1 hour önce
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Boris Johnson

Boris Johnson, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamanın, “maksimum ihtiyatla” atılacak adımlarla esnetileceğini söyledi.

Johnson, kabinede yaptığı açıklamada, hükümetin salgında ikinci bir zirveye neden olacak herhangi bir şey yapmayacağını ve “her adımda” bilimi ve verileri rehber edineceğini belirtti.

Johnson ayrıca, hükümetin sosyal mesafe önlemlerindeki herhangi bir esnemenin yaratacağı etkileri yakından izleyeceğini ve gerek görülürse kuralları sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Gelecek hafta açıklanması beklenen kısıtlamaları esnetme kararlarının çok sınırlı olacağı belirtiliyor.

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