İngiltere Merkez Bankası’ndan kriz uyarısı

2 hours önce
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.1’de tuttu. Banka, koronavirüs nedeniyle Britanya ekonımisinin bugüne kadar görülmüş en derin ekonomik krize doğru itildiği konusunda da uyarı yaptı.

İngiltere ekonomisine daha fazla canlandırma önlemi açıklamayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını tarihi dip seviye olan yüzde 0.1’de sabit tuttu.

BoE, 645 milyar sterlin (774 milyar dolar) değerinde olan tahvil alım programı hedefinde değişikliğe gitmedi.  Alınan kararlar, piyasaların beklentilerine uygun gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) yetkilileri, koronavirüs pandemisinin ekonomiyi harap etmesi ile birlikte, İngiltere ekonomisindeki sert düşüş ile mücadele etmek için daha fazlasını yapabileceklerini işaret etti.

BOE yetkilileri halihazırda varlık alım hedefini 200 milyar sterlin artırarak 645 milyar sterline çıkarmış durumda ve muhtemelen yakında daha fazlasını yapacaklarını duyuracaklar. Yetkililer, mevcut hızda gidilmesi durumunda, hedefe temmuz ayının başında ulaşacaklarını kaydediyorlar.

Banka, koronavirüs nedeniyle Britanya ekonımisinin bugüne kadar görülmüş en derin ekonomik krize doğru itildiği konusunda da uyarı yaptı.

Bankanın senaryosuna göre gayri safi milli hasılanın bu yıl yüzde 14 düştüğü ve işsizlik oranının da yüzde 8’e ulaştığı görülüyor.

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