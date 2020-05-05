Türkiye’den kalkan uçak İngiltere’yi karıştırdı

2 hours önce
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İngiliz vatandaşlarının ülkelerine dönüşü için özel izinle Türkiye’den hareket eden bir uçağın içindeki görüntü ülkede tartışma yarattı. Yolcuların sosyal mesafe kuralı ve koruyucu ekipman olmadan uçması tepkileri beraberinde getirdi.

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgının en çok vurduğu alanlardan biri de havacılık sektörü.

Ülkeler aldıkları önlemler kapsamında uçuşları karşılıklı olarak durdururken, vatandaşlarının ülkeye dönüşü kapsamında özel seferlere izin veriyor.

Ancak bu uçuşlarda da tartışma yaratan görüntüler yaşanıyor. İngiliz medyası, İspanya ve Türkiye’den İngiltere’ye hareket eden iki uçaktaki duruma dikkat çekti.

Türkiye’den kalkan Pegasus uçağında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını yazan Daily Mail gazetesi, yolcuların oturma düzenini balık istifine benzetti.

Uçuş ekibinin tamamen koruyucu kıyafet giydiği görülüyor.

Gazetenin yayınladığı fotoğraflarda uçuş ekibinin koruyucu kıyafetler giydiği, yolcuların büyük bölümünde ise maske bile olmadığı görülüyor.Daily Mail’e konuşan uçuştaki yolculardan Gemma Bain, “Uçuş ekibi tamamen koruyucu kıyafetlere sahipti.

Bizde ise hiçbir şey yoktu. Bu çok endişe verici. Bu bir acil durum kurtarma uçuşuydu ama hükümetin talimatlarına uyulmadığı görülüyor” dedi.

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