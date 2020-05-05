Sendikalar uyardı: İngiltere’de çalışanlar işe gitmeyi reddedebilir ya da iş bırakabilir

2 hours önce
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ingiliz işçiler

İngiltere’de sendikalar, kısıtlamaların gevşetilmesi için hükümetin çıkarttığı ilkeler rehberine yönelik eleştiriler sürürken, çalışanların işe gitmeyi reddedebileceği ya da iş bırakma eylemi yapabilecekleri uyarısında bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisi de, rehber taslağını “muğlak, yetersiz ve çalışanların bu kuralların ne kadar sıkı uygulanacağına işverenin karar verebilmesi nedeniyle çalışanları riske atabileceği” gerekçeleriyle eleştiren sendikalara katıldı.

Hamile kadınlar ve kanser, astım, şeker hastası ve 70 yaş üzerindekiler gibi risk altındaki grupların yeterli koruma olmadan çalışmaya zorlanabileceği uyarısı da yapıldı.

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