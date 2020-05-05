İngiliz Ulaştıma Bakanı: Gerçekçi olmalıyız

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere’nin Covis-19’dan çıkış sonrası havcılık tatil endüstrilerinin nasıl olacağı konusunda gerçekçi olması gerektiğini söyledi.

”Koronavirüsle mücadele ederken yaz dönemine dönük tatil rezervasyonu yapılmaması gerektiği açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, havacılık gibi sektörlerin bu işten çıkmasının zaman alacağını söyledi.

”Gerçekçi olmalıyız”

BBC’den Andrew Marr Show’a konuk olan Grant Shapps, ”Korona sonrası seyahat endüstrisinin neye benzeyeceği konusunda gerçekçi olmalıyız.” dedi.

”Rezervasyon yapmayacağı demedim, henüz yapmadım dedim”

Seyahat endüstrisinden tepki alan ”bu yıl yaz tatili rezervasyonu yapmayacağım” şeklindeki değerlendirmesine açıklık getiren Shapps, ”Bu yıl yaz tatili rezervasyonu yapmayacağım demedim. Henüz yaz tatili rezervasyonu yapmadığımı söyledim. Çünkü Dışişleri Bakanlığı’nın tüm uluslararası seyahatlere karşı tavsiyesi var. Dahası birçok destinasyonda kapılar zaten kapalı.” ifadelerini kullandı.

”Karantina konusunda tıbbi tavsiyelere göre hareket edeceğiz”

Uçuşlar başladıktan sonra İngiltere’ye gidenlerin karantinaya alınıp alınmayacağı şeklindeki soruya ise Shapps, hükümetin bu konuyla ilgili tıbbi tavsiyelere göre hareket edeceği yanıtını verdi. Shapps, ”İngiltere havalimanlarında şu anda geri dönüşlerde tıbbi taama prosedürleri uygulanmıyor. Çünkü salgının zirveye ulaştığı şu dönemde, bu ciddi bir fark yaratmayacaktır. Ancak içeride salgın kontrol altına alındığında ve sınırlar yeniden açılmaya başladığında, İngiltere’nin yurt dışından daha fazla Covid-19 vakası almaması önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

”Eskideki gibi dünyanın dört bir yanına seyahat etmek çok zor olacak”

Aynı programa ilk konuk olan seyahat uzmanı ve en gezgin Michael Palin ise, insanların daha az ve daha kaliteli seyahate alışacağını söyledi. Dünyanın dört bir yanına ucuz ve neşeli seyahatler yapan insanların yurt içi seyahatlere yöneldiğini anlatan Palin, ”İnsanlar kendi ülkelerindeki yerlere gidecekler, oraları keşfedecekler ve tadını çıkaracaklar. Sanırım, eskideki gibi dünyanın dört bir yanına seyahat etmek artık çok zor olacak. Ufkunuzu daraltmak kötü bir şey değil. Kendi ülkenizin keyfini çıkarın. Seyahat mutlaka egzotik olmak zorunda değil. Seyahat, lokal ve ilham verici olabilir.” ifadelerini kullandı.