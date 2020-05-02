İşçi Partisi’nden hükümete tepki: Günde 100 bin test hedefine ulaşıldı açıklaması yanıltıcı

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin artık ülkede günde 100 binden fazla koronavirüs testi yapıldığı açıklamasının “yanıltıcı” olduğunu vurguladı.

İşçi Partisi’nin sağlık sözcüsü Jonathan Ashworth 39 bin testin halka postayla gönderildiğine dikkat çekti, açıklanacak verinin sonucu belli testlere dayanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün yaptığı açıklamada, hükümetin en geç Nisan ay sonunda günde 100 bin koronavirüs testi yapılması hedefine ulaştığını söylemişti.

Matt Hancock, Cuma sabahı 09:00 itibarıyla 24 saat içinde 122 bin test yapıldığını açıklamıştı.

Ancak Hancock’un açıkladığı rakam, evlerde bulunan ve belki de sonucu belli olmayan testleri de içeriyor.