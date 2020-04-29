Birleşik Krallık’ta Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 97’ye yükseldi

Dışişleri Bakanı Dominic Raab başkanlığında yapılan günlük koronavirüs brifinginde, son 24 satte 765 can kaybı yaşandığı belirtildi.

İngiltere’de 2 Mart – 28 Nisan tarihleri arasında ölenlerin toplam sayısı ise 26 bin 97 oldu.

Bu rakama ilk kez hastane dışında, bakımevlerinde ölenlerin sayısı da eklendi. Bakımevleri ve huzurevlerinde ölenlerin sayısının 3811 olduğu açıklandı.

Raab, dün yapılan test sayısının 52 bin 429 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu ay sonu itibarıyla günlük test sayısının 100 bine ulaşacağı sözü vermişti.

Kısıtlamalar nedeniyle salgın eğrisinde “düzleşme” başladığını ifade eden Raab, ikinci pik riskinin ortadan kalktığı kanısı oluşuncaya dek kısıtlamaların gevşetilmeyeceğini söyledi.