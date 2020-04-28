Oxford’da geliştirilen aşının maymunları iyileştirdiği öne sürüldü

8 hours önce
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Oxford Üniversitesi’nin koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının geçtiğimiz ay maymunlar üzerinde yapılan denemelerinin olumlu sonuç verdiği ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin aktardığına göre, aşının ABD’de altı maymuna uygulandığı ve 28 gün sonra hepsinin iyileştiği ortaya çıktı.

GEÇMİŞTE HASTA EDEN MİKTARDA VİRÜSÜ AŞIYLA YENDİLER

Habere göre, ABD’deki Montana Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde, Oxford’un aşı adayı geçtiğimiz ay maymunlar üzerinde denendi.

Testi yapan araştırmacılardan Dr. Vincent Munster, NYT’ye açıklamasında, maymunlara aşıdan küçük dozlar verdiklerini söyleyip şöyle devam etti:

“Sonrasında hayvanlara, şu anki salgına yol açan virüsten bol miktarda verildi. Geçmişte laboratuvardaki maymunları tekrar tekrar hasta eden bir miktarda. Fakat 28 gün sonra, maymunların altısı da sağlıklıydı.”

Muster, makak maymunlarının insanlara en benzeyen tür olduğunu söyleyerek, araştırmalarını sonuçlarını gelecek hafta diğer bilim insanlarıyla paylaşacaklarını ekledi.

NYT: OXFORD’UN AŞISI BİR ADIM ÖNDE

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı adayının önümüzdeki günlerde insanlar üzerindeki denemeleri başlayacak. Klinik denemeler için geçtiğimiz hafta onay alan üniversitenin testlerine 6 bin gönüllünün katılması planlanıyor. NYT, Oxford’un aşısının diğer aşı girişimlerinden bir adım önde görüldüğünü yazdı.

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