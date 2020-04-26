İngiltere’de insansız hava araçları ilaç taşıyacak

5 hours önce
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bir ada hastanesine tıbbi malzeme nakliyesinin insansız hava araçları ile yapılacağını söyledi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, corona virüsüyle mücadele için gerekli tıbbi malzemeleri insansız hava araçları taşıyacak.

Bugün yapılan basın toplantısında konuşan Bakan Grant Shapps, insansız hava araçları ile yapılacak nakliyenin daha hızlı gerçekleşeceğini belirtti.

Sahilden 5 km. uzaklıktaki Wight Adası’na gelecek haftadan itibaren, virüse karşı kullanılan tıbbi malzemelerin, insansız hava araçları aracılığı ile gönderilmesi planlanıyor.

İngiliz hükümeti bu yılın başlarında Southampton ve Portsmouth kent konseylerine, insansız hava araçları ile nakliye denemeleri için 28 milyon sterlin hibe etmişti.

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