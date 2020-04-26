Başbakan Johnson yarın görevine dönüyor

5 hours önce
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Koronavirüs tedavisi gören ve iyileşen Başbakan Boris Johnson, pazartesi günü görevine dönüyor.

Başbakan Boris Johnson’ın 27 Mart’ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson, yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesinden taburcu edilmişti.

Başbakan Johnson’ın görevine ne zaman döneceği ise merak ediliyordu. Doktorlar, göreve dönmesinin uygun olduğunu belirtti. Johnson, pazartesi günü görevine dönüyor.

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