Prens Charles’dan Ramazan mesajı

2 hours önce
0 255 1 dakikada oku

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı. Ramazan’ın ilk günün nedeniyle  İngiliz Müslüman topluluğuna destek mesajı gönderen Galler Prensi Charles, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında ülkede hayatını kaybeden Müslüman sağlık çalışanlarını da unutmadı.

KONUŞMASINA “ESSELAMU ALEYKÜM” DİYEREK BAŞLADI

Konuşmasına ‘Esselamu Aleyküm’ diyerek başlayan Prens Charles, “En trajik şekilde, Müslüman cemaatten çok sayıda deneyimli ve paha biçilmez doktor ve hemşirenin bu zararlı virüsten hayatını kaybettiğini biliyorum. Ailelerine ve meslektaşlarına, mümkün olan en derin sempatimi iletebilirim ve hangi dinden olursa olsun herkese, hepimiz için yaptıkları her şey için derin hayranlık ve içten şükranlarımı sunarım” dedi. Koruyucu ekipman eksikliğinin sağlık personelinin yaşamına mal olacağı yönündeki uyarılarda bulunan Amged El-Hawrani, Birleşik Krallık’ın koronavirüsten ölen ilk doktoru oldu. Koronavirüsten genç yaşta hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı 13 yaşındaki Mohamed’i unutmayan Prens Charles, “Daha önce, ailesi yanında olamadan vefat eden, sağlıklı 13 yaşında bir çocuk olan Mohamed Abdulwahab’ın trajik hikayesi beni çok üzmüştü. Sebep ne olursa olsun her yas, aileler için mevcut cenazeler üzerindeki kısıtlamalarla daha da zorlaştırılıyor” dedi.

“TÜM MÜSLÜMANLARA EN İYİ DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”

Her yıl toplu iftarlar ve ardından camide toplu yapılan ibadetler ile geçirilen Ramazan ayının bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal izolasyonda geçirileceğine değinen Prens Charles, “İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu’ndaki Müslümanlar İslam takvimindeki en kutsal ayın başlangıcını beklerken, bu Ramazan ayında, eşimin ve benim yürekten en iyi dileklerimizi herkese iletmek istedim. Farklı durumlarda, bu keyifli bir zaman, camiler hayatla dolu olurdu. Müslüman aileler yemek ve duaları paylaşmak için bir araya geleceklerdi ve birçoğu komşularını ve arkadaşlarını davet edecekti” dedi.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 hour önce
37

Messenger Rooms: Facebook’s new video calls let 50 people drop in

2 hours önce
115

Coronavirus UK: hospital deaths rise by 813, taking total to 20,319

2 hours önce
79

Youtube’a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

2 hours önce
118

Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.