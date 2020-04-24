İran’ın uzaya uydu fırlatması İngiltere’yi endişelendirdi

6 hours önce
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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’ın uzaya askeri uydu yerleştirmesinin “ciddi anlamda endişe sebebi” olduğu belirtildi.

Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İran’ın balistik füze teknolojisini kullanarak uzaya askeri uydu yerleştirmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla bağdaşmadığı öne sürüldü.

Açıklamada “BM İran’a nükleer silah geliştirebilmek için tasarlanan balistik füzelerle ilgili herhangi bir etkinlikte bulunmama çağrısı yapmıştır. İran buna uymalıdır. Uluslararası ortaklarımızla birlikte İran’ın balistik füze programı konusunda belirgin ve uzun süreli kaygılarımız var. Bu program bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve bölge güvenliğine tehdit oluşturuyor” denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran’ın bu hamleyle “terör faaliyetlerine devam ettiğini” iddia etmiş ve “İran yaptığı şeyden sorumlu tutulmalı. Diğer ülkeler, Birleşmiş Milletler’e başvurarak, Güvenlik Konseyi’nden uydunun fırlatılmasının uygunluğuna yönelik bir değerlendirme talep etmeli” demişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, iki gün önce askeri uydu taşıyan roketin Kebir Çölü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurmuştu. Yapılan yazılı açıklamada, “Nur” adı verilen askeri uydunun “Kasıd” adlı uydu taşıyıcı roketle uzaya fırlatıldığı belirtilmişti.

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