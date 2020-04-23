Evinin balkonundan etrafa ateş açan kişi polisin iknaları sonucu gözaltına alındı

İngiltere’nin Chatham kentindeki Dockside bölgesinde bir kişi, evinin balkonundan etrafa rastgele ateş açtı.

Bölge sakini bir kişinin sabah saatlerinde yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, yakındaki alışveriş merkezinin etrafına konuşlanarak, bölgeye ulaşımı kapattı.

POLİS İKNA ETTİ

Sosyal medya üzerinden uyarıda bulunan kent polisi, “Şu anda Chatham’daki Dockside’da bir olay yaşanıyor. Çok sayıda yol kapanıyor ve bu nedenle sizden bölgeden uzak durmanızı rica ediyoruz.” dedi.

KAÇAK SİLAHLARLA YAKALANDI

30’lu yaşlarda olduğu belirtilen kişinin bulunduğu dairede, kaçak silahlar ele geçirildi.

Silahlı kişi, polisin ikna çabalarının ardından gözaltına alındı. Söz konusu kişinin etrafa neden ateş açtığı bilinmiyor.