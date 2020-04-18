İngiltere’de bakımevlerinde 7500 kişinin koronavirüs şüphesiyle ölmüş olmasından korkuluyor

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere’de bakımevlerinde 7 bin 500 kişinin koronavirüs şüphesiyle ölmüş olmasından korkulduğunu yazdı.

Gazete manşetinden duyurduğu özel haberde, bu rakamın şu ana kadarki tahminlerin 5 katı olduğunu vurguladı.

Daily Telegraph haberini, İngiltere’nin bakımevlerine yönelik önde gelen yardım kuruluşlarında Care England’ın verilerine dayandırdı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi ise 3 Nisan tarihine kadar bakımevlerinde koronavirüs sonucu 217 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ofisten daha sonra bakımevlerinde virüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerle ilgili olarak yeni bir açıklama gelmemişti.