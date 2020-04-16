İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamaları en az 3 hafta uzatıldı

2 hours önce
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının en az 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Dominic Raab’ın açıkladığı kararla, sokağa çıkma kısıtlamaları ilk etapta 7 Mayıs’a kadar sürecek.

Daha sonraki süreçle ilgili karar ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler doğrultusunda verilecek.

Raab, koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmayı hedeflediklerini belirterek, hastanelerde tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin sayısını azaltmak istediklerini vurguladı.

Her aşamada bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verdiklerini kaydeden Raab, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sonuç vermeye başladığını gördüklerini kaydetti.

Raab, koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson’ın tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekalet ediyor.

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 861 kişi daha koronavirüs sonucu hayatını kaybetmiş, can kaybı sayısı 13 bin 729’a yükselmişti.

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