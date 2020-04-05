İngiltere’de koronavirüse yakalanan 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

17 hours önce
0 2,287 Bir dakikadan az

Açıklamada hayatını kaybedenlerin en yaşlısının 104 en gencinin ise 5 yaşında olduğu belirtilirken yaşları 48 ve 93 arasında değişen 637 hastanın 40’ın da bilinen başka bir rahatsızlık olmadığı vurgulandı.

Son 24 saatte 9 bin 316 test yapılırken, toplam test sayısı da 183 bin 190’a yükseldi.

Sayılarda birkaç hafta daha artış bekleniyor

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

İlk etapta “toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması” stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere’de tahtın varisi Galler Prensi Charles’ın 25 Mart’ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock’un ise 27 Mart’ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

16 hours önce
1,594

İngiltere’de 1 günde 621 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti: Toplam sayı 4 bin 934

16 hours önce
240

KKTC Başbakan tatar’dan yurtdişinda yaşayan kibrisli türklere mesaj: “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olalim”

17 hours önce
521

Trump, ‘Maalesef ABD’de çok sayıda kişi ölecek’ dedi

17 hours önce
2,399

İngiltere’de ‘5G coronavirüs yayıyor’ dedikodusu sonrası baz istasyonlarını yaktılar

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin