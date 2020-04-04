Johnson: Muhalefet liderleriyle beraber çalışmalıyız

Başbakan Boris Johnson, muhalefet partilerini birlikte çalışmaya davet etti. Johnson, “Parti liderleri olarak, bu ulusal acil durumda birlikte çalışmakla yükümlüyüz” dedi.

Geçen hafta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Johnson, tüm mühalefet liderlerinin fikirlerini duymak istediğini söyledi. Johnson, liderlere hitaben yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı: “Testleri hızlandırmak, ekonomik destek sağlamak gibi aldığımız önlemler hakkındaki görüşlerinizi dinlemek istiyorum. Bu yüzden hepinizi parlamentoya çağırıyorum.”

Salgın hastalıkları uzmanı ve epidemiyolojist Neil Ferguson, İngiltere’de korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan karantina önlemlerinin mayıs ayı sonuna kadar uygulanacağını söyledi. Önlemlerin, mayın sonundan önce kaldırılmasının ‘pek mümkün olmadığını’ dile getiren Ferguson, testlerin yoğunlaştırılması gerektiğini aktardı.

Ferguson, “En azından mayıs ayı sonuna kadar, teknoloji ve testlere dayalı ve daha hafif önlemlere geçilmesini planlıyoruz” dedi.

İngiltere’de salgın başladığında, Ferguson’un liderliğini yaptığı araştırmada yapılan modellemede sosyal izolasyondan başka önlem alınmaması halinde 250 milyon insanın öleceği ortaya çıkarıldı. İngiltere’de salgın ‘sürü bağışıklığını’ savunan Johnson’ın virüsle mücadele etmeme kararını uygulaması halinde ise 2.2 milyon insanın virüs nedeniyle öleceği ön görülüyordu.