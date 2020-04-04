İngiltere’de koronavirüs salgını sebebiyle 4 bin mahkum erken tahliye edilebilir

İngiltere ve Galler’deki cezaevlerinde yatan 4 bin mahkum, erken salıverilebilir. Ancak şiddet suçları ve cinsel suçlar sebebiyle hüküm giyenler erken tahliyeden yararlanamayacak.

Ceza süresinin dolmasına 2 ay ya da daha az kalan mahkumlar arasından, geçici izin kağıdıyla salıverilebilecek olanlar tespit edilecek.

Bugüne kadar toplam 29 cezaevinde 88 mahkumda koronavirüse rastlandı. Bu sayının hızla artmasında ve hastanelerde daha da fazla yoğunluk oluşmasından endişe ediliyor. 1200 mahkum da cezaevi imkanlarında tecrit altında.

Cezaevi çalışanlarının yaklaşık 8 bini, karantina sebebiyle evlerinde. Bu sayı, tüm çalışanların dörtte birini oluşturuyor. Bu da cezaevlerindeki işleyişin sorunlarla karşılaşmasına yol açıyor.

Kuzey İrlanda’da da 200 kişinin erken salıverilmesi planlanıyor. İskoçya’da da benzer önlemlerin alınması için inceleme yapılıyor.