İngiliz Loganair havayolu hükümetten yardım talep edecek

Şirket CEOsu tarafından BBC Radyosuna verilen demece göre: İngiltere’nin küçük bir bölgesel havayolu şirketi olan Loganair, önümüzdeki günlerde hükümetten mali yardım talep etmeyi planlıyor.

Loganair, geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından geçen hafta ”havayollarının yardım istemeden önce diğer tüm finansman seçeneklerini tüketmesi gerektiğini” söylediği halde hükümete gidecek.

Loganair CEO’su Jonathan Hinkles BBC radyosuna verdiği demeçte, “İngiltere havayollarının büyük çoğunluğu gibi, önümüzdeki günlerde Hazine ile daha fazla görüşme yapmak için bize edilen davetleri kabul edeceğimizi düşünüyorum.”

Devletin Flybe’yi satın alabilir

Geçtiğimiz haftalarda iflas eden havayolu Flybe’nin yöneticileri, İngiltere’nin hırpalanmış havacılık sektörünü korumak için bölgesel taşıyıcıyı iflastan satın alması için hükümetle görüşmelerde bulunmakta.

Telegraph’a göre; EY, hükümet yetkilileriyle İngiltere’nin maddi zarar gören bölgesel rotalarına hizmet etmek için havayolunun kamulaştırılması hakkında görüşmeler başlattı.

Flybe, uçmaya devam edebilmesi için gereken bir devlet kredisini temin edemedikten sonra Mart ayı başlarında iflas etmişti.

Stobart Havacılık ve Cyrus Capital ile olan bir konsorsiyumda Flybe’ye sahip olan Virgin Atlantic, korona virüsünün işine verdiği zarardan dolayı havayoluna daha fazla para koymayı reddetti.

Küresel havacılığa oldukça büyük zarar veren ve büyük ölçüde sekteye uğratan korona virüsü salgınının sebep olduğu ‘artçı şoklar’; iflas etme korkusu yaşayan pek çok havayolu şirketini , ayakta kalabilmek için devletten kredi isteme yoluna itti.

Avrupa’nın en büyük bölgesel havayolunun çöküşüyle ​​işten ayrılmak zorunda kalan 2.500 kadar Flybe çalışanını temsil eden bir grup; geçen hafta şansölyeye hükümetten, işçiler için olan bir programına erişim sağlanması için harekete geçmelerini istedi.

Görüşmeler; iş sekreteri Alok Sharma’nın, ”mümkün olduğunca çok sayıda şirketin ticaretini sürdürmesini sağlamak için iflas kurallarının kriz süresince rahatlatılacağını” duyurmasıyla geldi.

Mart ayının başından itibaren olmak üzere geri döndürülecek olan mevzuat – 5 Mart’ta Flybe iflas etmişti – şirketlerin “korona virüsü salgınından sonra tek parça olarak çıkmasına” izin verecek.

İngiltere’nin havayolları krizden en kötü etkilenen ülkeler arasındaydı, ancak geçen hafta şansölye Rishi Sunak’ın devlet yardımına yalnızca “son çare” olarak erişebileceklerini açıklaması sebebiyle oldukça önemli bir ek darbe aldı.

Ulaştırma sekreteri Grant Shapps; Ulaştırma Seçim Komitesiyle yaptığı toplantıda, ”Hükumetin pek çok havayolu firmasıyla görüşmeler halinde olduğunu ve bazı durumlarda da havayollarından zorunlu olarak hisse alımına gidebileceklerini” söyledi.

Flybe’nin kısmi sahibi olan Virgin Atlantic’in, ticari krediler ve yüz milyonlarca lira değerinde bir garanti paketi üzerinden yetkililerle görüştüğü bildiriliyor.

Easyjet çalışanların maaşını devlet ödeyecek

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını nedeniyle seyahat etmek imkansız hale gelmiştir. Pazar günü tahliye uçuşlarımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda tüm uçuşlarımız durdurulmuş” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Gerektiği taktirde tahliyeler için ek uçuşlar ayarlamak için yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz” dendi.

Şirket, sendikalarla anlaştığının altını çizerek, “Anlaşma, 1 Nisan’dan itibaren iki ay boyunca geçerli olacak ve (İngiliz) hükümetin destek paketi ile çalışanlarının maaşının yüzde 80’i ödenecek” dedi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80’inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

Virüsün dünya ekonomisinde en çok etkilediği sektörlerden birisi de havacılık. Öyle ki dünya genelinde onlarca havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Hayatın ne zaman normale dönüp, uçuşların tekrar başlayacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

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Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçiren havayolu şirketleri ne durumda?

Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, bazı hava yolu şirketlerinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıklamıştı.