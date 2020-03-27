İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölü sayısı 578’e çıktı

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez bir günde 100’den fazla yükselerek 578’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, 11 bin 658 kişininse test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Dünya genelindeki vaka sayısı 500 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre şu anda küresel çapta 510 bin vaka bulunuyor.

22 binden fazla kişiyse hayatını kaybetti. Virüsten en büyük darbeyi alan İtalya’da ölü sayısı 8215’e çıktı.