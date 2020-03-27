İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölü sayısı 578’e çıktı

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de koronavir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 ilk kez bir g\u00fcnde 100'den fazla y\u00fckselerek 578'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, 11 bin 658 ki\u015fininse test sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\nD\u00fcnya genelindeki vaka say\u0131s\u0131 500 bini a\u015ft\u0131\r\nJohns Hopkins \u00dcniversitesi'nin verilerine g\u00f6re \u015fu anda k\u00fcresel \u00e7apta 510 bin vaka bulunuyor.\r\n\r\n22 binden fazla ki\u015fiyse hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Vir\u00fcsten en b\u00fcy\u00fck darbeyi alan \u0130talya'da \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 8215'e \u00e7\u0131kt\u0131.