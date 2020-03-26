Salgın sebebiyle İngiltere’de mahsur kalan yabancıların vizeleri uzatıldı

\r\n\r\n\u0130ngiltere, koronavir\u00fcs nedeniyle \u00fclke d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kamayan ve vizesi biten ki\u015filerin vizesini uzatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\u0130ngiltere genelinde herhangi bir vizeyle bulunan, vize s\u00fcreleri biten veya bitmeye yak\u0131n olan ki\u015filer i\u00e7in \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, yeni bir yasa \u00e7\u0131kartt\u0131.\r\nV\u0130ZELER 31 MAYIS'A KADAR UZATILDI\r\n\u00c7\u0131kar\u0131lan yasaya g\u00f6re, s\u00f6z konusu ki\u015filerin illegal duruma d\u00fc\u015fmemeleri i\u00e7in vize biti\u015f tarihleri 31 May\u0131s 2020'ye kadar uzat\u0131l\u0131rken, bu durumdan etkilenen ki\u015filerden Bakanl\u0131\u011fa evrak g\u00f6ndermeleri istendi. A\u00e7\u0131klanan karar do\u011frultusunda, vizelerini de\u011fi\u015ftirmek isteyen ancak vize t\u00fcr\u00fc nedeniyle\u00a0\u0130ngiltere\u00a0d\u0131\u015f\u0131ndan ba\u015fvuru yapmak zorunda olan ki\u015filer, ba\u015fvurular\u0131n\u0131 \u0130ngiltere'de de ger\u00e7ekle\u015ftirebilecek. Uygulaman\u0131n ayr\u0131ca, mevcut \u015fartlar i\u00e7in ge\u00e7ici olarak getirildi\u011fi de belirtildi.\r\n\r\n