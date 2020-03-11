İngiltere ekonomisi Ocak’ta sürpriz biçimde durakladı
İngiltere Ocak ayında sürpriz biçimde aylık bazda büyümezken yıllık bazda % 0.6 büyüdü.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre büyüme Ocak’ta aylık bazda değişmedi, beklenti % 0.2 büyümeydi. Ekonomi son 3 ayda da durakladı.
Yıllık bazda ise büyüme % 0.6 oldu.
İmalat ve hizmet sektörleri Ocak’ta zayıf büyüme kaydederken inşaat aktivitesi daraldı.
Veri, ülke Merkez Bankası’nın bugünkü 50 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından geldi. Politika yapıcılar, virüs nedeniyle ekonominin zayıflayacağı uyarısında bulundu.