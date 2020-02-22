Londra’da müezzini bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Londra’da bir müezzini bıçaklayan saldırgan tutuklandı.

Ağır yaralama ve kesici alet bulundurmakla suçlanan 29 yaşındaki Daniel Horton, Londra’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada sadece İngiliz uyruklu olduğunu ve doğum tarihini doğrulamak için konuşan saldırganın tutuklanmasına karar verildi.

Savcı Tanyia Dogra, saldırganın birkaç yıldır camiye gittiğini ve müezzin ile sanığın birbirlerini tanıdıklarını belirtti.

Yaralanan müezzin Raafat Maglad, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin konuşan Maglad, “Herkes onu durdurdu ve ambulans çağırdı. Kendimi şanslı hissediyorum. Şah damarım kesilebilirdi ve o zaman yaşama şansım olmazdı.” ifadesini kullandı.

Saldırının kendisini durduramayacağını, ezan okumayı sürdüreceğini kaydeden Maglad, saldırganı affettiğini ve bunun dininin gereği olduğunu belirtti.

Öte yandan Times gazetesinin haberinde, arkadaşlarının müezzin Maglad’ı, saldırgan Daniel Horton’a İslam’ı öğretirken gördüklerini söylediği iddia edildi.

Olay 20 Şubat’ta saatle 15.10’da Londra’daki Regent Park Camisi’nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki saldırgan, namaz kılan din görevlisini boynundan bıçaklamıştı.

Cemaatin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, camiye gelen polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Yaralı müezzin hastaneye kaldırılırken polis, olayın terör bağlantılı olmadığını duyurmuştu.