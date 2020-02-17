İngiltere’nin Schengen Bilgi Sistemi’ne erişimi kesilecek

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere Brexit’in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışıyor.

İlk taslak kararda İngiltere’nin geçiş döneminin sonunda yani 2021’den itibaren Avrupa Birliği’nin Schengen Bilgi Sistemi’ne erişiminin kesileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Avrupa Parlamentosu Koordinasyon Grubu, İngiliz Parlamentosu’nun geçiş dönemi boyunca ‘Avrupa Birliği’nin Bilgi Sistemi’ne erişiminin kesilmesi gerektiğini savundu. Grup, İngiltere’nin üçüncü ülke olarak Schengen Bilgi Sistemi’ne erişiminin mümkün olmayacağını, bu ülkenin oluşacak sorunlara önlem alması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi’ni ve Avrupa Komisyonu’nu konuyu yakından takip etmeye davet etti.

Avrupa Birliği’nde son dönemde İngiltere’nin Schengen Bilgi Sistemi’ne erişiminin kesilmesini talep eden ülke sayısı arttı. Ocak ayında Hollanda İngiltere ile bilgi paylaşımında bulunma konusunda geri adım attı. İngiltere’nin daha önce Avrupa vatandaşları ile ilgili binlerce bilgiyi kopyaladığı ortaya çıkmıştı.

Taslak karar, endişelere rağmen vatandaşların güvenliği için taraflar arasında etkili anlaşmaların sürdürülmesini talep ediyor.

Taraflar bu yıl sonuna birçok konuya çözüm bulmak durumunda kalacak. Finans hizmetleri, şirketlerin durumunu, araştırma, güvenlik gibi birçok konu masaya yatırılacak. Avrupa Birliği taraflar arasında ürünlerin serbest dolaşımı hakkında anlaşma sağlanmasına öncelik veriyor bunun yanı sıra balıkçıların İngiliz sularında girebilmesini garanti altına almak istiyor.

Bütün sorunların 11 ayda çözülemeyeceği ancak en temel konulara çözüm üretilmesi ümit ediliyor.