Londra-Dalaman uçağını birbirine katan yolcunun cezası belli oldu

5 hours önce
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Dalaman uçağını birbirine katan yolcunun cezası belli oldu

İngiltere’de Londra-Dalaman uçuşu sırasında yolcu uçağının kapısını açmaya çalışan İngiliz yolcuya 2 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

İngiltere’de Londra-Dalaman uçuşu sırasında yolcu uçağının kapısını açmaya çalışan 26 yaşındaki İngiliz yolcu Chloe Haines, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haziran 2019’da yaşanan olayda, Londra Stansted Havaalanı’ndan kalkan ve 206 yolcuyu taşıyan uçakta bulunan Haines, uçağın kapısını açmaya çalışınca diğer yolcular ve mürettebat tarafından durdurulmuş, uçak havaalanına dönüş yapmak zorunda kalmıştı. Yolcu uçağına dönüş yolunda ise Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 savaş uçağı eşlik etmişti. Haines “uçağın güvenliğini tehlikeye atmak” ve kabin memuru Charley Coombe’ye saldırmaktan suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uçağın kapısını açmaya çalışırken “Ölmek istiyorum” ve “Hepinizi öldüreceğim” ifadelerini kullanan Haines’e zihinsel sağlık sorunları teşhisi konulduğunu öne süren avukatı Oliver Saxby QC, “Sadece sarhoş değildi, hastaydı” dedi.

Jet2 Hava Yolları CEO’su Steve Heapy ise yaptığı açıklamada, “Haines’in davranışı, yaşadığımız en ciddi yolcu davranışı vakalarından biriydi. Onun bizimle ömür boyu uçmasını yasakladık”

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