İngiltere’de inşaat alanında elleri arkada bağlı 42 iskelet bulundu

9 hours önce
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İngiltere’nin güneydoğusundaki Milton Keynes şehrinde konut inşaatı alanında elleri bağlı onlarca iskeletin olduğu mezarlar bulundu. İskeletlerin 17. yüzyıl döneminden kalmış olabileceği belirtiliyor.

Milton Keynes şehrinde konut inşaatı için yürütülen çalışmalarda 42 adet iskelet bulundu. Geçen aralık ayında bulunan iskeletler çok derin olmayan mezarlardan çıkarıldı.

Bölge Meclis Üyesi Robin Stachbury, iskeletlerin ellerinin bağlanmış olmasının sebebi olarak iskeletlerin idam edilmiş mahkumlara ait olma ihtimalini öne sürdü.

Stachbury, bulunan iskeletlerin Buckinghamshire’da cinayetlerin işlendiği Anglo-Sakson zamanına veya çok kurbanın verildiği iç savaş zamanına (17. yüzyıl İngiliz devrimi) ait olabileceğini söyledi.

Stachbury ayrıca, bulunan iskeletlerin Milton Keynes şehrinin tarihi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

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