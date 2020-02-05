Omzu açık elbisesiyle parlamentoda konuşan İşçi Partili vekil eleştirilere yanıt verdi

4 hours önce
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Tracy Brabin

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin bir milletvekili, omuz dekolteli kıyafet ile Parlamento’da yaptığı konuşmaya gelen eleştirilere yanıt verdi.

Tracy Brabin isimli parlamenter, Twitter üzerinden hakarete varan yorumlara hedef oldu.

Brabin, bir Twitter kullanıcısının “Bu elbise Meclis için gerçekten de uygun mu?” sorusuna, gelen hakaret içeren paylaşımları da ortaya koyarak yanıt verdi:

“Merhaba, bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki, ben; Basit, Akşamdan kalma, Hafifmeşrep, Emzirmek üzere olan, Sarhoş, Yosma değilim…

Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?”

Brabin’in kıyafeti nedeniyle eleştirildiği konuşmasında, bazı gazetecilerin İngiltere Başbakanlık konutundaki toplantıya alınmamasını eleştiriyordu.

58 yaşındaki politikacının, kendi partisi de dahil olmak üzere, siyasetteki cinsiyetçi ayrıma karşı çıkışları bulunuyor.

Tracy Brabin, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nde gölge kültür bakanı olarak görev yapıyor.

İngiltere’de Avam Kamarası’nda temsil edilen muhalefet partileri, gölge bakanlar atıyor. Bu ‘bakanlar’ sorumluluk alanlarında partilerinin sözcüsü oluyor.

Gölge bakanlar, partileri iktidara gelirse, bu kez bakanlığa atanıyor.

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