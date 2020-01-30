İngiltere salgın sonrası Çin’deki vatandaşlarının tahliyesini erteledi

İngiltere Çin’de bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için planladığı uçuşu erteleme kararı aldı.

İngiltere, Korona salgının yayıldığı Çin’den vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla bugün gerçekleştirilecek uçuşu erteleme kararı aldı.

Erteleme kararının nedeninin Çinli yetkililerden tahliye işlemleri için tam olarak onay alınamaması olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin’de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, “Birçok ülke de bizim gibi tahliye uçuşlarını gerçekleştiremedi. Ancak biz en kısa süre içerisinde yeni bir uçuş planı yapıp, vatandaşlarımızı oradan alacağız” dedi.