Ilford’da kanlı gece: 3 kişi öldü 2 kişi tutuklandı

Kuzey doğu Londra’nın Ilford bölgesinde dün akşam yaşanan bıçaklı saldırıda üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine polis 2 kişiyi tutukladı.

Metropoliten Polis servisinden yapılan açıklamaya göre cinayetlerle ilgisi olduğundan şüphelenilen 29 ve 39 yaşlarında iki kişi yakalandı.

Pazar akşamı saat 19.38’de gelen ihbar üzerine polis ve ambülans ekipleri Seven Kings tren istasyonu yakınındaki Emstead Road’a gitti. Londra Ambülans Servisinin müdahil olduğu saldırıda bıçaklanan üç kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.

20’li ve 30’lu yaşlarında oldukları düşünülen kurbanların kimlikleri henüz belirlemiş değil.

Metropoliten Polis merkezi Scotland Yard’dan yapılan bugün yapılan açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybedeneler ve saldırıyı gerçekleştirenlerin birbirlerini tanıdıkları ve Sikh toplumundan oldukları düşünülüyor.

Polis olay yerindeki incelemelerini sürdürürken, bölge kordona alınmış durumda.

Saldırının neden yapıldığı hakkında emin olmayan polis, cinayetleri terör saldırısı olarak değerlendiriyor.