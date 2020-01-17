Arabayla kuyumcuya girip soygun yapan adama 10 yıl hapis

Londra’da bir grup çete üyesi Land Rover marka araçla bir mücevher dükkanına girdi. Araba ile dükkanın camını kıran soyguncular, daha sonra mücevherlerin tezgahlarının camlarını kırarak mücevherleri ellerindeki çantalara doldurup olay yerinden kaçtılar.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Dükkanda bulunan insanların hayatını tehlikeye atan soyguncular kaçarken, olay yerinde bulunan vatandaşlar kaçan soygunculardan 34 yaşındaki Ben Wegener’i yakalamayı başardılar. Polis tarafında gözaltına alınan Wegener tutuklandı.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Polis ayrıca soygunda kullanılan arabanın çalıntı olduğunu ve sahibine teslim edildiğini söyledi. Yetkililer olay sırasında dükkanda bulunan insanların içeriye dalan araba nedeniyle yaralanmamasının mucize olduğunu söyledi.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Geçen sene ekim ayında meydana gelen olayda tutuklanan Wegener, soygun ve başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soygunu yapan diğer iki kişi ise hala aranıyor.