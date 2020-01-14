Başbakan Johnson İskoçya’nın ikinci bağımsızlık referandumu talebini reddetti

İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya Özerk Yönetimi’nın bölgede 2014’ten sonra bu yıl ikinci kez bağımsızlık referandumu yapılması talebini resmen reddetti. Johnson, ikinci bir referandumun “İskoçya’nın son 10 yıldır karşı karşıya olduğu siyasi belirsizliği devam ettireceğini” savundu.

Johnson, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon’a gönderdiği mektupta altı yıl önce hem Sturgeon’ın hem de Alex Salmond’ın referandumun “bir kuşak boyunca yapılacak tek oylama olacağı” sözünü verdiğini hatırlattı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“İskoçya halkı, (bu referandumda) Birleşik Krallığı bir arada tutma kararı verdi. Birleşik Krallık Hükümeti, bu demokratik karara saygı duymaya devam edecek. Bu nedenle yeni bağımsızlık referandumlarına yol açacak yetki devrine karşıyım.”

Boris Johnson ✔@BorisJohnson Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect. Let’s make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK

Sturgeon: Demokrasiyi inkâr etmeye çalışıyor

Nicola Sturgeon ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Johnson’ın kararına “(Boris Johnson’ın lideri olduğu) Muhafazakar Parti demokrasiyi inkar etmeye çalışıyor” diye tepki gösterdi.

Nicola Sturgeon ✔@NicolaSturgeon @NicolaSturgeon adlı kullanıcıya yanıt olarak 2/ The problem for the Tories is the longer they try to block democracy, the more they show the Westminster union is not one of equals and fuel support for independence. This response predictable – but also unsustainable and self defeating. Scotland will have the right to choose.

Sturgeon, İskoçya Özerk Yönetimi’nin mektuba resmi yanıtını bu ay vereceğini açıkladı.

İskoçya’da 2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenlerin yüzde 55’i bağımsızlığa “Hayır” demişti.

Sturgeon ise İngiltere’nin AB’den ayrılma kararıyla (Brexit) koşulların değiştiğini söyleyerek bu yıl ikinci kez referandum yapılmasını istiyor.

SNP, 12 Aralık’ta yapılan genel seçimde 48 milletvekili çıkarmıştı.

Avam Kamarası’nda İskoçya’yı 59 milletvekili temsil ediyor.