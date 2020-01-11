BBC sunucusu Samira Ahmed, kuruma karşı açtığı eşit ücret davasını kazandı

5 hours önce
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BBC televizyonunun izleyicilerin yayınlarla ilgili şikayetlerini ve eleştirilerini irdeleyen Newswatch isimli programını hazırlayan sunucu Samira Ahmed, BBC’ye karşı iş mahkemesinde karşı açtığı eşit işe eşit ücret davasını kazandı.

Samira Ahmed, Jeremy Vine’ın hazırladığı Points of View programının benzeri Newswatch programı için kendisine yıllarca Vine’ın altıda biri ücret ödendiğini söyleyerek iş mahkemesine başvurmuştu.

2012 ile 2018 yılları arasında Jeremy Vine her bir program için 3 bin sterlin alırken Ahmed’e program başına 440 sterlin ödeniyordu.

Samira Ahmed, mahkemede kendisinin, hazırladığı programın Jeremy Vine’ın programından daha uzun hazırlık çalışması gerektirdiğini de söyledi.

BBC ise ücret farklılığının cinsiyet ayrımcılığından değil, programların farklılığından ve Vine’in daha ünlü olmasından kaynaklandığını savunuyordu.

Kasım’da sona eren duruşmalardan sonra iş mahkemesi bugün açıkladığı kararda, sözü geçen iki programda, iki sunucunun yaptığı işin “2010 tarihli eşit işe eşit ücret yasası bakımından” karşılaştırılabilir olduğuna karar verdi.

Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararda, bu durumda BBC’nin “Ahmed’e ödenen ücretin farklı olmasının cinsiyet ayrımcılığından başka somut bir sebebe dayandığını kanıtlayamadığını” da kayda geçirdi.

Karardan memnun olduğunu açıklayan Ahmed, “Hiçbir kadın işverenine dava açmayı istemez. BBC’de çalışmayı seviyorum” diye konuştu.

Samira Ahmed ve Naga Munchetty

Samira Ahmed kararın açıklanmasından sonra, Ulusal Gazeteciler Sendikası’na (NUJ), kendisini savunan hukukçulara ve ve mücadelesine destek olan herkese teşekkür etti.

Gazeteci Ahmed yıllarca eksik ücret almasından dolayı geriye doğru BBC’den 700 bin sterlin alacaklı olduğunu söylüyor.

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