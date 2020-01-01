Picasso’nun 20 milyon poundluk tablosu İngiltere’de saldırıya uğradı

1 hour önce
0 26 Bir dakikadan az

Dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso’nun tablosu İngiltere’de saldırıya uğradı. Değeri 20 milyon poundu bulan 75 yıllık sanat eserinde, yırtılmaların olduğu ifade edildi.

Londra’daki Tate Modern Galerisi’nde bulunan 20 milyon pound değerindeki tablo saldırıda hasar gördü.

Zarar gören tablonun 1944 tarihli Bust of a Woman olduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

1944’te Paris’te resmedilmişti

Hasar tespitinin yapıldığı tablo galeride teşhirden kaldırıldı.

Eserde yırtılmaların olduğu ifade edilirken, tablonun durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Galerinin internet sitesindeki bilgilere göre, Picasso’nun Dora Maar’a olan aşkını tasvir eden eser, Mayıs 1944’te Nazi işgalinin son aylarındaki Paris’te resmedilmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

17 mins önce
15

Ev içi şiddette ölenlerin sayısı terör saldırılarındakilerden 15 kat fazla

4 hours önce
175

İngiltere’de ‘Kıbrıs’ı boykot et’ kampanyası başladı

1 day önce
689

Asgari ücret saat başı 8,74 pounda yükselecek

2 days önce
447

Ülke istihbaratının kalbinde büyük skandal

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin