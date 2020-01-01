Picasso’nun 20 milyon poundluk tablosu İngiltere’de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso’nun tablosu İngiltere’de saldırıya uğradı. Değeri 20 milyon poundu bulan 75 yıllık sanat eserinde, yırtılmaların olduğu ifade edildi.

Londra’daki Tate Modern Galerisi’nde bulunan 20 milyon pound değerindeki tablo saldırıda hasar gördü.

Zarar gören tablonun 1944 tarihli Bust of a Woman olduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

1944’te Paris’te resmedilmişti

Hasar tespitinin yapıldığı tablo galeride teşhirden kaldırıldı.

Eserde yırtılmaların olduğu ifade edilirken, tablonun durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Galerinin internet sitesindeki bilgilere göre, Picasso’nun Dora Maar’a olan aşkını tasvir eden eser, Mayıs 1944’te Nazi işgalinin son aylarındaki Paris’te resmedilmişti.