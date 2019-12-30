Kıbrıslı Rum anne Stella yardımınızı bekliyor

1 hour önce
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Kıbrıslı lösemi hastası Stella Charlambous’a (45) uygun kök hücre için kampanya başlatıldı. Kampanyaya katılmak isteyenler https://www.dkms.org.uk/en adresinden sağlayacakları aparata yalnızca tükürük örneği vermeleri gerekiyor.

Kuzey Londra’da yaşayan Stella Charlambous’un okul arkadaşı Naz Hasan, Türkçe konuşan toplumu yardıma çağırarak “16-55 yaşında sağlıklı Kıbrıs ve Akdeniz kökenli toplum üyelerinin tükrük örneği vererek kampanyaya katılmalarını istedi.

3 yaşında bir çocuk annesi olan Stella Charlambous’un hastalığının kemoterapiye yanıt vermediği için tek umudun uygun kök hücre bulunması olduğu belirten Naz Hasan, “Bir an önce uygun ilik bularak Stella Charlambous’a Noel ve Yeni Yıl hediyesi vermek istiyoruz” diye devam etti..

Naz Hasan, 11 yaşından bu yana Kuzey Londra Enfield’de ortaokulda tanıştığı Stella Charlambous’un bir an önce iyi olması için geçen Mart’ta da kilisede kampanya yapıldığını fakat uygun bir ilik bulunamadığını söyledi.

Stella Charlambous’a yardım etmek isteyenler ayrıca Leukemia Cancer Society’den Androulla’yı 0208 374 4821’den arayabilecekleri belirtildi.

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