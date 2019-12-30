İrlanda’da kan donduran cinayet

3 hours önce
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İrlanda’da kendisinden iki gün boyunca haber alınamayan bir adam, kafası ve kolları kesilmiş halde bulundu.

Korkunç olay İrlanda’nın Cork kentinde yaşandı. 64 yaşındaki Francis Dunne, cumartesi günü bir komşusu tarafından kafası kesik halde terk edilmiş bir evde bulundu.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberinde, Dunne’nın cansız bedeninin Noel’den bu yana evde bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Francis Dunne’nin bölgede evsizlere yardım eden gönüllüler tarafından iyi tanınan bir kişi olduğu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

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